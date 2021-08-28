В РФ открыт прием заявок на участие в Национальной технологической олимпиаде Junior

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Национальная технологическая олимпиада Junior (ранее олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ) Junior) открыла прием заявок участников, их могут подать школьники 5-х - 7-х классов. Соревнования в 2021 году пройдут по пяти направлениям: технологии для виртуального мира, космоса, мира роботов, среды обитания и человека, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Кружкового движения НТИ.

"Открыт прием заявок на участие в Национальной технологической олимпиаде (НТО) Junior для учащихся 5-х - 7-х классов. Регистрация продлится до 1 октября. В 2021 году командные инженерные соревнования для школьников 5-х - 7-х классов состоятся в третий раз и пройдут по пяти направлениям - сферам: технологии для виртуального мира, космоса, мира роботов, среды обитания и человека. Школьников, которые покажут лучшие результаты в дистанционном отборочном этапе, пригласят на очные финалы, которые пройдут в ноябре-декабре 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

Финалы пройдут в Академии цифровых технологий в Санкт-Петербурге, Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке, Волгоградском государственном техническом университете, Технологическом университете (МГОТУ) в Королёве, в лицее № 22 "Надежда Сибири" в Новосибирске, детском технопарке "Кванториум" в Чебоксарах, Новгородском государственном университете им. Ярослава Мудрого и центре развития талантов "Аврора" в Уфе.

"Одна из важных задач НТО Junior - показать талантливым школьникам возможности для самореализации в родных регионах. Ребята, прошедшие в финал, познакомятся с сильными педагогами своего региона, с программами, возможностями и оснащением площадки. С другой стороны, сама площадка получает возможность заинтересовать школьников, которые уже доказали свое умение работать на результат", - процитировали в пресс-службе заместителя генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Антона Серикова.

Профили олимпиады

Главные особенности олимпиады - вовлечение школьников 5-х - 7-х классов в современную инженерную деятельность, знакомство с прорывными технологиями на доступном для данного возраста уровне. Задания подготовлены таким образом, чтобы увлечь школьников и дать им поработать с реальными технологиями, которые сейчас используются. К примеру, участникам сферы "Технологии для космоса" понадобятся навыки программирования, работы в САПР и 3D-печати. В рамках сферы "Технологии для виртуального мира" школьникам предстоит разработать игровой проект, а для этого изучить основы геймдизайна, освоить алгоритмы и программирование на Lua.

Участники сферы "Технологии для мира роботов" займутся программированием микроконтроллеров, разберутся в синтаксисе языка C и соберут беспроводного робота, способного пройти лабиринт. Перед участниками сферы "Технологии для среды обитания" встанет задача по переработке пластикового мусора: здесь пригодятся знания химии полимеров и 3D-моделирования для создания модели устройства по вытягиванию пластиковых нитей. Участникам сферы "Технологии для человека" предстоит собрать данные о типичном дне школьника, проанализировать их и создать на основе выводов виртуального помощника.

Эта олимпиада является частью Национальной технологической олимпиады, которая проводится начиная с 2021/2022 года в рамках Года науки и технологий при координации Министерства науки и высшего образования РФ.

"НТО Junior сохраняет все главные особенности олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior: задания ориентированы на практику, современный технологический пакет и новые рынки, а соревнования проходят в командном формате. НТО Junior нацелена на максимальное вовлечение школьников 5-х -7-х классов в современную инженерную деятельность, знакомство с прорывными технологиями на доступном для ребят уровне. Потенциально каждый школьник может участвовать в олимпиаде три года подряд и попробовать три разных направления. Это помогает очертить сферу своих интересов и начать строить персональную образовательную траекторию", - сообщила председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ, директор по стратегическому развитию Кружкового движения НТИ Наталья Кравченко, которую процитировали в пресс-службе.

Национальная технологическая олимпиада Junior - это командные инженерные соревнования для школьников 5-х -7-х классов по широкому спектру технологических направлений. Проект реализуют совместно Кружковое движение НТИ и президентская платформа "Россия - страна возможностей" при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ", он включен в федеральный план мероприятий, посвященных Году науки и технологий. В 2020 году в соревнованиях приняли участие более 28 тыс. школьников из 83 регионов.

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - это всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 тыс. школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель движения - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утвержден проект "Наука". В 2021 году исполняется 100 лет кружковому движению России, юбилейные мероприятия включены в федеральный план Года науки и технологий.