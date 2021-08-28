Часть дорог к школам в Амурской области не успеют восстановить к 1 сентября

ТАСС, 28 августа. Не менее шести участков дорог, по которым ходят школьные автобусы в Амурской области, не будут восстановлены после паводка к 1 сентября, сообщил на заседании регионального оперативного штаба заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Лучников.

"Часть школьных маршрутов в пострадавших от паводков районах не будет открыта к 1 сентября из-за большого объема работ по их восстановлению и сохранения обводненности участков дорог. <…> Максимальную готовность дорог, где проходят школьные автобусы, ставим к 31 августа, под риском шесть маршрутов, они будут готовы к середине сентября", - цитирует Лучникова пресс-служба регионального минтранса.

Сложная паводковая ситуация на дорожной сети, по данным министерства, сохраняется на территории трех муниципальных образований: в Ромненском округе, в Архаринском и Зейском районах. По-прежнему остаются без транспортного сообщения села Александровка и Высокое. За прошедшие сутки на дорогах местного значения восстановлено два участка и один - на дороге регионального значения. К 14 населенным пунктам возможен проезд на технике повышенной проходимости.

На освободившихся участках от воды проводится комиссионное обследование. Уже обследованы дороги в двух пострадавших муниципалитетах второй паводковой волны.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км автомобильных дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.