Новый водозабор построят на Цимлянском водохранилище, теряющем уровень воды из-за климата

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Новый водозабор будет построен до 2023 года на Цимлянском водохранилище, также будут возведены водоочистные сооружения в Цимлянском районе для обеспечения населения водоснабжением. Об этом рассказал ТАСС министр ЖКХ Ростовской области Михаил Солоницин.

Стоимость объектов составит более 1,6 млрд рублей. "В рамках реализации федерального проекта "Чистая вода" Цимлянскому районы выделены средства на строительство данного объекта. Администрацией Цимлянского городского поселения заключен муниципальный контракт, который предусматривает строительство водозабора и водоочистных сооружений. Срок выполнения работ по контракту - 2023 год", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, сейчас Цимлянское водохранилище работает в штатном режиме. При этом если, согласно прогнозам ученых, уровень водоема упадет до критической отметки, правительство примет меры по обеспечению водоснабжения.

Министр рассказал, что власти прорабатывают несколько вариантов обеспечения жителей Ростовской области непрерывным водоснабжением, включая его организацию в период маловодья, в том числе дополнительный подвоз воды и очистка оголовков на водозаборах из реки Дон, для этого также приобретаются плавучие насосные станции.

Как сообщали ранее ученые ВНИИ ГОЧС, до конца сентября в бассейне Среднего и Нижнего Дона погода будет жаркой и засушливой, ожидается дефицит осадков - 80% от нормы и меньше.

Температура воздуха превысит норму местами до 2 градусов и выше. Падение уровня Цимлянского водохранилища грозит нарушением водоснабжения Ростовской и Волгоградской областей уже в середине октября этого года. Вместе с тем в правительстве Ростовской области заявили, что не прогнозируют нехватки воды в водохранилище.

О маловодье на Дону

С 2007 года в бассейне реки Дон наблюдается маловодье, значительно сказавшееся на наполненности Цимлянского водохранилища, уровень воды в водоеме был охарактеризован как "рекордно низкий". Также проблемы экосистемы реки Дон повлияли на транспортную и сельскохозяйственную отрасли Ростовской области. По словам первого заместителя главы региона Виктора Гончарова, по инициативе региональных властей на уровне правительства РФ ведется проработка вопроса о создании государственной программы оздоровления реки. Как сообщил сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин, экологическое состояние водной системы Дона представляет угрозу качеству жизни людей, экономике и природе Придонья.