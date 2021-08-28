Жители Калмыкии работают над созданием единственного в Лагани парка

ЭЛИСТА, 28 августа. /ТАСС/. Команда жителей Калмыкии, объединившая архитекторов, дизайнеров, представителей власти и населения, работает над созданием в единственном приморском городе республики - Лагани - парка на площади свыше одного га, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Республики Калмыкия Наран Кюкеев.

"Лагань - единственный город Калмыкии, находящийся вблизи Каспийского моря, это один из трех городов республики наряду с Элистой и Городовиковском. В соответствии с планами развития региона, в Лагани планируется строительство морского порта. Имиджевой задачей, которую мы реализуем до конца 2022 года, станет благоустройство парка площадью 1,1 га. К активной работе над его дизайн-проектом привлечены жители республики - архитекторы, дизайнеры, власти муниципалитета, население", - сказал он.

Дизайн-проект парка "Мелодии Каспия" стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений, на его создание направят грант в размере почти 50 млн рублей. При возведении пейзажно-прогулочного парка используют элементы национальной архитектуры, создадут пруд с символом Калмыкии - лотосами, зоны для катания на лодках и катамаранах, шахматный городок для детей, разобьют велодорожки, построят летние кафе, уточнил зампредседателя правительства.

"Мы уверены, что в будущем Лагань станет еще более красивым и современным городом, а благоустроенный парк - центром притяжения общественной жизни и предпринимательства. Благодаря господдержке за три последних года нам удалось благоустроить 27 общественных и семь дворовых территорий, общий объем финансирования по нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" за этот период составил 314 млн рублей", - добавил собеседник агентства.

Врио министра ЖКХ и энергетики РК Виктория Мангутова назвала проект создания парка в Лагани интересным и качественным, что и привлекло внимание федеральных экспертов, обеспечив победу во всероссийском конкурсе. "Реализация этого проекта будет отличным вызовом для местной администрации показать свои компетенции. Ведь наша цель - создать благоприятную среду для жителей наших населенных пунктов, повысить индекс качества городской среды", - сказала она.