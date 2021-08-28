В Вологде отреставрируют уникальный особняк XIX века с голландскими пейзажами

ВОЛОГДА, 28 августа. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Единственный в Вологде деревянный двухэтажный дом XIX века с расписанными стенами и потолком, отреставрируют в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС вологодский предприниматель и меценат Герман Якимов, выкупивший здание на торгах.

Известно, что двухэтажный деревянный особняк принадлежал в конце XIX века купцу Григорию Панову и его наследникам. Фасад украшен резными наличниками. После революции здание занимали различные учреждения, одно время он был жилой.

"Это единственный такой дом в Вологде, где внутри на оштукатуренной поверхности в свое время была выполнена роспись, напоминает фламандскую. Живопись реставрировалась, но в последнее время появились трещины и сколы, поэтому нужно восстанавливать и сохранять. Предстоит огромный объем работы, но сначала необходимо провести экспертизу, после которой станет ясно, какие работы требуются", - рассказал Якимов.

По его словам, в ближайшее время предстоит вновь подключить дом к коммуникациям, чтобы поддерживать необходимый для сохранения росписи температурный режим. Больше года особняк пустует, электричество, газ и отопление отключили. Также нужно приводить в порядок фундамент и кровлю, возможно, где-то менять подгнившие венцы сруба.

По данным администрации Вологды, дом Панова выставили около года назад на торги с обременением - покупателя обязали сохранить памятник, выполнить ремонтно-реставрационные работы до конца июня 2022 года, обеспечить к нему доступ людей и выполнять ряд других требований.

Под 12 слоями обоев

Как рассказала ТАСС художник-реставратор, председатель Вологодского отделения Союза реставраторов России Ольга Соколова, уникальны и архитектура особняка, и живопись. По одним источникам, объект возвели в 1825 году, по другим - в 1865-м.

"Живопись находится в трех комнатах на стенах и на потолке, очень интересная и необычная для Вологды. Композиции отражают мотивы голландской живописи. Это красивые пейзажи, которые обрамлены в декоративные рамы. Мастерски выполнены, с тонким изящным орнаментом, автор открывает нам пространство. Такие приемы использовались в свое время в Санкт-Петербурге", - рассказала эксперт.

Ранее она проводила исследование этой живописи, а также в составе команды реставраторов участвовала в противоаварийных работах в 2012 году.

В советский период живопись на стенах скрыли под 12 слоями обоев, а потолок находился под слоем масляной краски. Жильцы даже не догадывались, что скрывается под обоями. Росписи обнаружили во время ремонтных работ в 1980-е годы. В 2012 году выполнили глобальные противоаварийные работы, рассказала художник.

По мнению эксперта, сейчас необходимо исследовать дом, закрепить фундамент, кровлю, чтобы избежать возможных протечек. Крыльцо и балкон находятся на северной стороне, где скапливается снег, поэтому в этих местах нужна дополнительная защита кровли.

"Болеем душой за этот дом. В целом все деревянные памятники остаются проблемой в пользовании и содержании. Их достаточно сложно и трудоемко содержать, особенно такие уникальные объекты. Если взять вологодские храмы, практически в каждом есть живопись со времен Дионисия (выдающийся русский иконописец конца XV - XVI века) до XIX века. А жилой дом с росписями - единственный. Это был очень передовой человек, чтобы так украсить свой дом и найти настоящих мастеров своего дела. Хотя, возможно, где-то в Вологде в домах есть подобные росписи, до сих пор скрытые под обоями", - заключила реставратор.

Дом Пановых станет пятым памятником деревянного зодчества, который восстановят на средства предпринимателя. Три дома отреставрировали, в них выделили помещения под небольшие музеи, проводят экскурсии для вологжан и гостей города. Еще один памятник - дом Засецких - реставрируется, отметил Якимов.