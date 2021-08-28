Студентами педуниверситета в Дагестане впервые стали граждане Турции и Марокко

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Граждане Турции и Марокко в 2021 году впервые стали студентами Дагестанского государственного педагогического университета в Махачкале. В вуз также поступили жители США, Азербайджана и Узбекистана, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Документы на поступление в педагогический университет в 2021 году подали граждане более пяти зарубежных стран. В частности США, Турция, Азербайджан, Марокко, Узбекистан и другие. При этом граждане Турции и Марокко поступили в наш вуз впервые", - рассказал собеседник агентства.

Студентами вуза также стали выпускники из далеких от Дагестана регионов России. Это, в частности, Сахалин, Чита, Екатеринбург, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Самыми популярными образовательными направлениями у абитуриентов в рамках этой приемной кампании стали "Психология образования", "Право и правоохранительная деятельность", "Направления факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности", "Логопедия и специальная психология", а также "Дефектология" и "Начальное образование".

В пресс-службе отметили, что на бакалавриат на очную форму обучения подали 65 документов с красными аттестатами и 66 документов с дипломами с отличием учреждений среднего профессионального образования. А на заочную форму обучения на бакалавриат подали 21 документ с красными аттестатами, 169 дипломов с отличием учреждений среднего профессионального образования, а также 100 дипломов о высшем образовании с отличием.

Дагестанский государственный педагогический университет - крупный научно-образовательный комплекс федерального статуса, в университете 16 факультетов, в том числе дагестанской филологии, дошкольного образования, права и физической культуры.