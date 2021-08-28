В Москве с начала года жители сделали 142 тыс. донаций крови

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 78 тыс. человек в Москве стали донорами крови и ее компонентов с начала года. Об этом ТАСС сообщила главный врач Центра крови им. О. К. Гаврилова Ольга Майорова.
"Популяризация донорства является одной из важнейших тем на сегодняшний день, и очень приятно видеть, что с каждым годом все больше людей готовы поделиться частичкой себя для помощи другим. С 1 января по 25 августа в Москве донорами крови и ее компонентов стали 78,7 тыс. человек. При этом, из них 25,6 тыс. человек - это первичные доноры. Всего в этом году было совершено уже 142 тыс. донаций", - сказала Майорова.
Она подчеркнула, что донорская кровь бесценна и заменителей ей нет. Врач также поблагодарила всех, кто решил сдать кровь, ведь именно она и ее компоненты спасают жизни.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить мощности "горячей линии" доноров плазмы для лечения коронавируса, на эти цели из бюджета города выделят 16,7 млн рублей. Донорами плазмы с антителами к коронавирусу стали 25,5 тыс. москвичей, из них более 4,6 тыс. человек сдали плазму более одного раза. Заготовили 19,3 тыс. литра плазмы, провели 17,3 тыс. переливаний.
Донорами плазмы могут стать граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, выработавшие иммунитет к этому заболеванию и не имеющие противопоказаний к донорству крови и ее компонентов. С июня 2021 года сдать плазму для больных коронавирусом могут и те, кто прошел вакцинацию "Спутником V". В ходе недавно проведенного исследования московские клиницисты установили, что в плазме вакцинированных высокий титр вируснейтрализующих антител встречается на 70% чаще, чем у переболевших.