В Москве с начала года жители сделали 142 тыс. донаций крови

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 78 тыс. человек в Москве стали донорами крови и ее компонентов с начала года. Об этом ТАСС сообщила главный врач Центра крови им. О. К. Гаврилова Ольга Майорова.

"Популяризация донорства является одной из важнейших тем на сегодняшний день, и очень приятно видеть, что с каждым годом все больше людей готовы поделиться частичкой себя для помощи другим. С 1 января по 25 августа в Москве донорами крови и ее компонентов стали 78,7 тыс. человек. При этом, из них 25,6 тыс. человек - это первичные доноры. Всего в этом году было совершено уже 142 тыс. донаций", - сказала Майорова.

Она подчеркнула, что донорская кровь бесценна и заменителей ей нет. Врач также поблагодарила всех, кто решил сдать кровь, ведь именно она и ее компоненты спасают жизни.