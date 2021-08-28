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Правительство выделило почти 230 млн рублей на дооснащение двух клиник в Екатеринбурге

На эти деньги, в частности, закупят аппараты МРТ и ИВЛ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство России выделило свыше 229,7 млн рублей на покупку медицинского оборудования для Областной детской клинической больницы в Свердловской области. Соответствующее решение приняли по итогам рабочей поездки председателя правительства России Михаила Мишустина в этот регион, сообщается в пресс-релизе правительства России в субботу.

"На эти деньги будет закуплено более 40 единиц медицинских изделий. В их числе - аппараты МРТ и ИВЛ, видеоскопы, неонатальные мониторы, инкубаторы и столы с подогревом для новорожденных", - говорится в сообщении.

Кроме того, к подписанию готовится распоряжение о выделении из резервного фонда правительства 68,7 млн рублей на покупку оборудования для Центральной клинической больницы №1 в Екатеринбурге.

Рабочая поездка Мишустина в Свердловскую область состоялась 4-5 июля. Он выступил на международной промышленной выставке "Иннопром-2021", посетил несколько важных социальных и промышленных объектов, провел беседу с главой региона.

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