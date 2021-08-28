В Казани открыли кампус подготовки кадров для Волжского университета водного транспорта

КАЗАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Кампус подготовки кадров для водного транспорта на базе Казанского филиала ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта" открыли в Казани, передает корреспондент ТАСС.

"Мне кажется, этот кампус - это доказательство плодотворной работы местных и федеральных властей. Здесь созданы самые современные условия, кампус построен по всем строительным нормам. Здесь технологическое современное оборудование", - сказал заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Владислав Ставицкий на открытии корпуса.

В новый кампус входят реконструированный учебный корпус на 338 человек и новое здание общежития на 250 мест.

Учебный корпус кампуса общей площадью 3 649 кв. м построен на средства федерального бюджета. На первом этаже находятся вестибюль с гардеробом и помещением охраны, медпункт, буфет с подсобными помещениями, обеденный зал на 20 посадочных мест. Подвальный и первый-третий этажи оборудовали под тренажерные залы, мастерские, учебные, преподавательские и административные кабинеты. На четвертом этаже - актовый зал на 138 человек.

Пятиэтажное студенческое общежитие общей площадью 4 364 кв. м построено на средства республиканского бюджета. Первый этаж запроектировали для помещений общего пользования: столовой с обеденным залом на 50 посадочных мест, кабинетом врача, подсобными производственными помещениями, комплексом помещений прачечной для нужд общежития.

По представлению Татарской транспортной прокуратуры и решения суда Вахитовского района Казани здания учебного корпуса и общежития, расположенные по улице Несмелова, признали аварийными. В 2017 году инициировали создание кампуса с наличием инженерной и транспортной инфраструктуры.