Мастер-план астраханской агломерации доработают с учетом мнения жителей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Жители Астраханской области до 1 сентября на платформе "Мы - астраханцы" могут внести свои пожелания в мастер-план астраханской агломерации. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах Российской креативной недели директор Института градостроительной политики, советник губернатора Астраханской области Евгения Муринец.

Итоги международного конкурса по разработке мастер-плана в Астраханской области подвели 22 июля, победителем признали проект консорциума под лидерством Института Генплана Москвы, который предполагает создание каспийского культурно-образовательного кластера, туристического района, строительство новых дорог и набережных, создание парков, реставрацию объектов культурного наследия и благоустройство городского острова.

"Сейчас идет голосование по мастер-плану до конца августа, есть пожелания, чтобы период голосования продлить еще на несколько дней, возможно, мы так и сделаем. Очень полезные мнения высказывают астраханцы, иногда даже полярные, и наша задача - найти компромисс уже в сентябре, когда мы проведем большое открытое общественное обсуждение собранных мнений. Могу сказать, что в топе самых обсуждаемых предложений среди жителей региона - это благоустройство набережных и обустройство территории центральной части города, в том числе той, где сейчас находится частный порт, а также многочисленные памятники архитектуры, и крупнейший на российском юге Театр оперы и балета", - сказала Муринец.

По мнению эксперта, тема прибрежных территорий сейчас в повестке федерального правительства, она стала лейтмотивом всех сессий на прошедшем на днях с участием председателя правительства России Михаила Мишустина Международном форуме "Среда для жизни" и "Город и вода".

"Астрахань - это Южная Венеция, вдоль набережных здесь построены уникальные памятники архитектуры и эти набережные надо делать частью пешеходных обустроенных туристических маршрутов, комфортных для прогулок горожан и туристов, которые сформируют среду, привлекательную для инвестиций и повысят капитализацию имеющихся участков и объектов - в мастер плане это один из постулатов развития центра города. Инвестиционная привлекательность территории города напрямую повлияет на всю модель развития агломерации региона, потому что Астрахань - ее сердце и самая инвестиционно-привлекательная площадка для развития новых проектов", - отметила Муринец.

Территория, задействованная в мастер-плане астраханской агломерации, составляет 26,3 тыс. кв. км и включает в себя помимо города Астрахани еще семь муниципальных районов: Володарский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, Лиманский, Наримановский и Приволжский. По подсчетам экспертов, в пределах агломерации проживает около 837 тыс. человек, мероприятия в рамках мастер-плана позволят создать около 56 тыс. новых рабочих мест в образовании, социальной сфере, строительстве и сфере услуг.

О мастер-плане

Мастер-план - это гибкий план по развитию городских территорий, который выстраивается с учетом индивидуальных особенностей регионов, сейчас мастер-планы разработали в 40 городах страны. В конце 2018 года президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о переходе крупных городов от генерального плана к документу, определяющему стратегические направления градостроительного развития. Таким документом как раз может стать мастер-план.