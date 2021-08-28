В России выявили 19 492 случая заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 492, до 6 863 541. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

В частности, в Москве выявили 1 498 случаев за сутки, в Санкт-Петербурге - 1 406, в Подмосковье - 849, в Свердловской и Ростовской областях - 525 и 487 соответственно.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, уменьшилось до 551 255, следует из сообщения штаба.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 19 411, до 6 131 446. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 1 456 пациентов в Московской области, 1 378 - в Санкт-Петербурге, 796 - в Республике Крым, 554 - в Иркутской области, 536 - в Республике Коми.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 799 против 798 днем ранее, до 180 840.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,63%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 36 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 34 - в Краснодарском крае, 33 - в Свердловской области, 28 - в Ростовской области, по 27 - в Пермском крае и Нижегородской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 498 против 1 509 днем ранее, до 1 563 508.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,1%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 55 против 51 днем ранее. Всего с начала пандемии в столице умерли 27 299 человек, следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 040, до 1 441 166. Сейчас в городе, по данным штаба, продолжают лечение 95 043 человека.