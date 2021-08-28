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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге вырос за сутки почти в полтора раза

Такой резкий рост связан с тем, что после минимумов 23-24 августа, когда в городе выявляли в два-три раза меньше заразившихся, чем обычно, число выявляемых случаев вернулось к обычному уровню

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге в субботу подскочил с 0,85 до 1,24 - максимума с начала июля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Такой резкий рост связан с тем, что после минимумов 23-24 августа, когда в городе выявляли в два-три раза меньше заразившихся, чем обычно, число выявляемых случаев вернулось к обычному уровню. С учетом особенностей расчета показателя можно предполагать, что в ближайшие дни его значение стабилизируется близко к 1 или ниже этой отметки.

В России в целом индикатор увеличился до 0,98. При этом он держится ниже единицы уже почти две недели подряд.

Коэффициент превышает единицу в трех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Санкт-Петербурга, это Свердловская область и Москва (1,01).

В Воронежской, Иркутской и Ростовской областях показатель равен ровно 1, в Красноярском крае и Самарской области - 0,99, в Нижегородской области - 0,88. При этом в Подмосковье индикатор упал до 0,68 - минимума с середины марта.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19
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