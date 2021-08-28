Во Франции начались акции против санпропусков и принуждения к вакцинации от коронавируса

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Марши и демонстрации противников санитарных пропусков и принуждения к вакцинации от коронавируса седьмую субботу подряд проходят по всей Франции. В то время как в Париже участники только собираются в условленных местах встречи, в некоторых городах акции уже начались с самого утра.

В Экс-ан-Провансе на юге Франции уже стартовал марш в котором, согласно фото и видео в Twitter, принимают участие сотни человек. В коммуне Вильфранш-сюр-Саон близ Лиона демонстранты оккупировали крыльцо мэрии и скандируют лозунг "Свобода!", десятки человек вышли на улицы южного Нарбона.

Южные города Франции уже которую неделю собирают достаточно крупные марши противников санпаспортов. Например, в Монпелье власти ожидают до 9 тыс. человек, в то время как администрация Тулона готовится к выходу на улицы около 5,5 тыс. протестующих.

Заявки на проведение сразу трех подобных демонстраций поданы в префектуру полиции Парижа. Самая ранняя вскоре отправится от площади Денфер-Рошеро в XIV округе к детской больнице Некёр в XV округе. Сторонники движения "Желтые жилеты" заявили о намерении пройти маршем от станции пригородных поездов RER "Порт-Рояль" до площади Колонель-Фабьен. Движение "Патриоты" под руководством кандидата в президенты Франции Флориана Филиппо организует собственную демонстрацию от площади Жофре за Военной школой в VII округе.

В общей сложности по всей стране ожидается около 200 демонстраций и маршей. По данным МВД, в них могут принять участие около 180 тыс. человек.

Основной причиной недовольства активистов является расширение зоны действия санитарного пропуска (двухмерный штрихкод, который можно получить при вакцинации одобренными в Евросоюзе препаратами, в случае перенесенного ковида или отрицательного теста на коронавирус, сделанного в последние 72 часа). С 9 августа французы должны обладать таким санпропуском для посещения большинства общественных мест: кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и авиапутешествий на дальние расстояния.

Ситуация во Франции

Согласно последним данным органов здравоохранения, за последние сутки во Франции зафиксировано 18,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19, всего же с начала пандемии в стране выявлено более 6,7 млн случаев. Жертвами эпидемии стали около 114 тыс. человек. В больницах сейчас находятся 11,1 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 2,2 тыс. в реанимации - эти показатели не уменьшаются уже несколько недель.