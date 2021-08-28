Туристический центр для студентов на базе СКФУ планируют открыть в октябре

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Межрегиональный туристический центр для студентов на базе Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) планируется открыть в октябре. Центр станет точкой сбора для организаторов путешествий и мероприятий для студентов, сообщил в пятницу проректор по молодежной политике СКФУ Азамат Люев во время Российской креативной недели.

"Проект направлен на создание межрегионального туристического центра для студентов, <…> на создание инфраструктурной основы для того, чтобы у деятелей этой сферы туризма, у сообщества, ребят, которые любят путешествовать, организуют ивенты [мероприятия] в этой сфере, появилась своя точка. <…> Мы в октябре планируем как раз открыть вот этот центр, с его туристическим лекторием", - сказал Люев.

Также университет проводит походы по Северо-кавказскому федеральному округу для студентов из других регионов. Так, по словам Люева, в ближайшее время планируется отправиться в поход в Дагестане. "Студентам из Дальнего Востока не будет необходимости возить с собой палатку, спальный мешок для того, чтобы полазить по горам. Достаточно выйти на наш центр, и мы в рамках этой программы предоставим соответствующие условия", - добавил проректор.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и в 2021 году запустить связанные с ним пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях для студентов из других регионов, которые летом отправятся путешествовать по стране.

Российская креативная неделя проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в креативные индустрии по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.