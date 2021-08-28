В Минздраве заявили о сокращении распространенности суицидов среди подростков

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Распространенность суицидов среди подростков в России в последние годы сокращается. В частности, благодаря проведению профилактических работ, сообщил в субботу заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай в ходе традиционного Общероссийского родительского собрания.

"Отдельный вопрос, связанный с психологическим здоровьем, это вопрос профилактики суицидов. В последние годы распространенность суицидов несовершеннолетних сокращается, вместе с тем, это не означает, что профилактическую работу на данном направлении необходимо остановить. Это значит, что работа должна быть столь же эффективной, для того, чтобы сохранить динамику этого важного и в человеческом и социальном плане показателя", - сказал он.

Замглавы Минздрава также указал на важность проведения профилактической работы по предупреждению наркотической зависимости. "Это и информирование и мотивирование и взаимодействие с правоохранительными органами, наркологической службой региона, ранее выявление немедицинского потребления наркотиков и ранние профилактические программы", - пояснил Салагай.