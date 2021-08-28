Организация "Городские реновации" проведет в 2022 году конкурс по витринистике

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Организация "Городские реновации" проведет всероссийский конкурс по созданию дизайна витрин магазинов в 2022 году. Ожидается, что в нем примут участие порядка 3-5 тыс. специалистов, отвечающих за оформление торговых пространств, сообщила ТАСС в субботу директор АНО "Центр устойчивого развития", заместитель начальника управления "Корпоративная социальная ответственность" организации "Городские реновации" Алина Рохлова.

Витринистика - это сфера мерчандайзинга, отвечающая за дизайн витрин магазинов.

"Мы планируем конкурс запускать в следующем году. <…> По количеству человек, я думаю, что не менее 3-5 тыс. человек мы планируем охватить, потому что конкурс масштабный - это же не только визуальные мерчендайзеры, это и представители регионов, которые только начинают, начинающие специалисты, это и предприниматели. <…> Так как конкурс всероссийский, мы планируем распространиться на все субъекты", - сказала собеседник агентства в кулуарах Российской креативной недели.

Как отметила Рохлова в ходе сессии, посвященной визуальным кодам модной индустрии, конкурс по витринистике будет направлен на выявление и поддержку молодых талантов и креативных предпринимателей в регионах. Планируется, что в будущем он станет ежегодным.

Она добавила, что витринистика сейчас считается новым направлением в развитии креативных индустрий в России. При этом оформление витрин является важной частью формирования привлекательного и эстетически комфортного облика города. "Это может <…> также увеличить значительно туристический поток и повысить привлекательность региона в целом", - добавила Рохлова.

О Российской креативной неделе

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в креативные индустрии. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.