Сиреневую аллею заложили в Калуге в честь 650-летия города

КАЛУГА, 28 августа. /ТАСС/. Власти Калужской области высадили в областном центре около 100 саженцев 10 сортов сирени, которые подарила городу Белгородская область к юбилею Калуги. Губернатор Владислав Шапша вместе с гостями, прибывшими в регион на торжественные мероприятия, заложил аллею на набережной у Яченского водохранилища, передает корреспондент ТАСС.

Саженцы подарили власти Белгородской области, где на базе научно-образовательного центра собрана крупнейшая в России коллекция сирени, насчитывающая 378 сортов. Губернатор региона Вячеслав Гладков, приехавший в Калугу на юбилей города, принял участие в высадке деревьев вместе с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым и Владиславом Шапшой.

Регион в субботу также навестил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, который участвовал в высаживании деревьев, а также вручил вымпел "Калуга космическая - 650 - Циолковский, Гагарин" директору музея истории космонавтики К. Э. Циолковского Наталье Абакумовой."Для нас большая честь, что в юбилей города вымпел Калуги, посвященный ее юбилею, из космоса доставлен в колыбель космонавтики. Я с радостью передаю руководителю музея - найдите достойное место этому замечательному вымпелу", - сообщил Шапша во время торжественной церемонии.

Официальным годом основания Калуги считается 1371 год, когда город был впервые упомянут в грамоте литовского князя Ольгерда. Праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги организовали в течение всего 2021 года, основные же торжества проходят 28 августа.