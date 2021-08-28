Депутат от КПРФ Калашников опроверг сообщения о выводе своих средств в офшоры

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Член ЦК КПРФ, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в субботу в беседе с ТАСС опроверг сообщения о том, что он якобы выводил свои средства за границу.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил об обращении в прокуратуру Молодежного союза юристов России, по мнению членов которого ряд депутатов-коммунистов, включая Калашникова, выводят деньги через банк "Солидарность" в офшоры Solidarity и Binum. Публикация о некой офшорной сети, которой пользуются в КПРФ, в начале августа появилась в журнале "Профиль".

"Полная глупость и вранье. Я не имею никакого отношения к банку, никакие деньги в офшорные счета никогда ни разу не выводил", - сказал Калашников. Он уточнил, что в банке "Солидарность" у него никогда не было счета.

Депутат также допустил, что речь идет о нечестных методах предвыборной борьбы. Калашников баллотируется в восьмой созыв Госдумы, в федеральном списке КПРФ он возглавляет региональную группу №31 (Оренбургская область, Самарская область, Ульяновская область).