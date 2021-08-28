Восьмилетняя девочка победила в соревнованиях по джигитовке на Красной площади

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Восьмилетняя Анастасия Тимохина из Кремлевской школы верховой езды стала победителем в младшей возрастной группе детских соревнований по джигитовке на приз фестиваля "Спасская башня" на конном манеже Красной площади в Москве. Об этом сообщили в субботу в дирекции фестиваля.

"Победителем в младшей возрастной группе стала восьмилетняя Анастасия Тимохина из Кремлевской школы верховой езды. Маленькая, худенькая Анастасия рассказала, что конным спортом занимается два года", - говорится в сообщении.

Девочка занимается и художественной гимнастикой, но в дальнейшем планирует полностью переключиться на джигитовку - искусство верховой езды с выполнением гимнастических и акробатических трюков. "Сегодня, чтобы победить, я выполняла сложные элементы, и все получилось", - привели в дирекции слова Тимохиной.

В старшей возрастной группе лучший результат показал 13-летний Ярослав Марилов из подмосковного конного клуба "Легенда". "Это первая моя победа. Раньше моим лучшим результатом было второе место. К сегодняшнему успеху я шел четыре года, ежедневно тренируясь. Еще два года назад не верил, что смогу выполнить элементы, которые продемонстрировал сегодня. Это ласточка на седле, стойка на седле, стойка вниз головой и казачий обрыв. Получилось неплохо", - сказал Марилов.

В дирекции фестиваля пояснили, что за победу боролись две возрастные группы детей - 7-10 лет и 10-13 лет, в каждой из которых выступили девять юных всадников, отобранных по результатам предварительных соревнований, прошедших в СКК "Измайлово". Они представляли конно-спортивные клубы Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Волгоградской областей. Кремлевская школа верховой езды выделила для соревнований мерина буденовской породы Тагора и жеребца андалузской породы Айросо.

В "Спасской башне" уточнили, что после соревнований состоялись показательные выступления по фланкировке детской группы Кремлевской школы верховой езды. "Самому младшему артисту всего 5,5 лет. Для тех, кто не знает, фланкировка - одно из направлений джигитовки, и каждый уважающий себя "джигит" должен владеть им. А заключается оно в умении лихо крутить шашку. Удивительно, что в детской группе среди 16 выступавших были только три мальчика. И это притом, что фланкировка - вообще-то мужское занятие", - подчеркнули в дирекции.

Первые три призера соревнований в каждой возрастной группе были награждены кубками, медалями, "розочками" для лошадей и ценными подарками от Кремлевской школы верховой езды, остальные участники получили дипломы и подарки от дирекции фестиваля "Спасская башня" - часы "Победа". "Церемонию награждения провели генеральный директор Кремлевской школы верховой езды Борис Петров, капитан команды КШВЕ Андрей Ненашев и главный судья соревнований Анастасия Савина", - отметили в дирекции.