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Пандемия COVID-19

Италия отменяет карантин для привитых путешественников из Великобритании

Обязательный карантин для прибывающих из Британии был введен в июне

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Италии отменили требование о прохождении обязательного пятидневного карантина для приезжающих из Великобритании, если они полностью вакцинированы и имеют отрицательный результат теста на коронавирус. Соответствующее постановление в субботу подписал глава итальянского Минздрава Роберто Сперанца.

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"Я подписал распоряжение о продлении ограничительных мер для лиц, приезжающих из других стран. В нем говорится, что пятидневный карантин для людей, прибывающих из Великобритании, будет снят, если они прошли полный курс вакцинации и получили отрицательный тест на коронавирус", - отмечается в сообщении на странице министра в Facebook.

Обязательный карантин для прибывающих из Великобритании был введен в июне.

Туристический въезд в Италию возможен из государств ЕС, а также США, Японии и Канады по ковид-сертификату. Россия входит в Италии в перечень стран, из которых возможно приехать только по причинам острой необходимости: по работе, на учебу, лечение или для ухода за родственниками.

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ВеликобританияИталияПандемия COVID-19
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