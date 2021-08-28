Британский журналист заявил, что операция НАТО в Афганистане должна уроком для Запада

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Операция стран НАТО в Афганистане должна стать уроком для западных лидеров, которые должны осознать, что ценности либеральной демократии нельзя навязывать под дулом пистолета. Такое мнение в субботу в статье в газете Daily Mail выразил британский теле- и радиожурналист Джон Хамфрис.

"Ужасающие талибы не только выиграли войну, они теперь приступят к обращению вспять прогресса, достигнутого в деле превращения Афганистана в более цивилизованную страну. Возможно, наши лидеры наконец осознают реальность того, что мы не можем экспортировать, не говоря уже о том, чтобы навязывать силой, ценности либеральной западной демократии в стране с более чем тысячелетней историей исламского правления. <...> Мы можем ненавидеть законы шариата и исламский фундаментализм, но ислам является второй по величине религией в мире и развивается быстрее, чем любая вера. Чем скорее мы признаем этот факт, тем лучше. Всем нам остается только надеяться, что наши лидеры усвоили, возможно, самый ценный урок из всех. Западные ценности нельзя навязывать под дулом пистолета", - написал он.

"Наше поражение поднимает еще один, более тревожный вопрос. Дело не в том, сможем ли мы когда-нибудь привить наши ценности. Вопрос в том, имеем ли мы право пытаться это сделать. <...> Неизбежная реальность такова, что когда Запад пытается воссоздать исламское государство по своему образу и подобию, он терпит неудачу. Помните Ирак? Я помню", - указал Хамфрис, назвав операцию НАТО в Ираке "больше, чем провалом, который привел к гибели огромного числа людей".

"Помните Ливию? Дэвид Кэмерон (британский премьер-министр в период с 2010 года по 2016 год) заявил, что военное вмешательство Великобритании десять лет назад было успешным. Правда, [ливийский лидер] полковник [Муаммар] Каддафи был схвачен своими врагами и повешен, и сегодня Ливия - это ад на земле. Нас предупреждают не ездить туда, потому что там царят преступность, терроризм, беспорядки, происходят похищения людей и вооруженные конфликты", - отметил журналист.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и. о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил в провинции Панджшер Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Многие страны эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.