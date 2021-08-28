Посольство России в Эстонии отметило годовщину прорыва Балтфлота из Таллина в Кронштадт

ТАЛЛИН, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Эстонии в субботу приняли участие в мероприятиях на мысе Юминда по случаю 80-й годовщины прорыва кораблей Балтийского флота из Таллина в Кронштадт.

"Мы помним о тех героях, моряках и красноармейцах, которые отдали самое дорогое, что у них есть, - свою жизнь за то, чтобы мы сегодня жили, - сказал посол РФ в Эстонии Александр Петров. - Поэтому с особой пронзительностью, находясь возле памятника, посвященного прорыву кораблей Балтфлота, мы говорим: вечная память погибшим героям, слава героическому поколению, которое водрузило знамя победы в логово врага над Рейхстагом".

Таллинский прорыв кораблей Балтийского флота СССР в Кронштадт начался 28 августа 1941 года. В ходе этой операции была проведена эвакуации основных сил Балтийского флота и войск 10-го стрелкового корпуса из Таллина в Кронштадт.

Как отмечает посольство РФ в Эстонии, Таллинский прорыв стал одним из трагических эпизодов войны: человеческие потери, по разным оценкам, составили от 15 до 18 тысяч человек.

28 августа 1978 года на мысе Юминда в память о павших во время Таллинского перехода был установлен памятник - гранитный валун и мемориальная доска в окружении морских мин.