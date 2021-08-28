В Архангельской области состоялся международный телемост "Рукопожатие через моря и океаны"

ТАСС, 28 августа. Возобновление телемоста "Рукопожатие через моря и океаны" стало особенностью программы празднования 80-летия прибытия в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш". Об этом в субботу сообщает пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

"Мы готовимся отметить очень знаковый день для Архангельской области, потому что именно 31 августа 1941 года сюда пришел первый конвой. Сегодня мы отдаем дань уважения и памяти людям, которые спасли и сохранили мир на нашей планете. Этот мост дружбы вновь соединил ветеранов северных конвоев, во многом благодаря которым удалось обеспечить фронт всем необходимым и одержать победу в Великой Отечественной войне", - приводит пресс-служба слова замгубернатора по внутренней политике Михаила Ипатова.

Мероприятие с широкой географией участников объединило ветеранов северных конвоев, а также их детей и внуков, проживающих как в Архангельской области, так и в Англии, США, Канаде и других странах. К телемосту подключились представители дипломатического сообщества, ветеранских объединений из стран-участниц антигитлеровской коалиции, а также органов власти, научного, музейного сообществ и деятели культуры.

"Я с нетерпением жду поездки в Архангельск, чтобы лично встретиться с ветеранами и поблагодарить их за вклад в победу, - отметила посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт. - Арктические конвои являются прекрасным примером того, как много можно сделать совместными усилиями. Важно передать нашим детям память о тех подвигах и жертвах, которые совершили наши предки".

В ходе телемоста удалось выйти на связь с 97-летним ветераном арктических конвоев, летчиком британских ВВС Арнольдом Вилкинсом, который рассказал о своих полетах.

Главные торжественные события пройдут непосредственно в День северных конвоев - 31 августа. Среди них - несколько мемориальных мероприятий с участием делегаций Великобритании и Норвегии, военно-спортивный праздник на Красной пристани, выступление авиационной группы высшего пилотажа "Русские Витязи", праздничный концерт и салют в честь юбилейной даты.

История арктических конвоев

В порт Архангельск приходила часть северных конвоев. А самым коротким, но и самым опасным маршрутом поставок был морской путь через северную часть Атлантического океана и арктические моря в советский незамерзающий порт Мурманск на Кольском полуострове.

Союзные конвои формировались в бухтах Исландии и Шотландии для осуществления поставок в северные советские порты с середины августа 1941 года. Первый конвой под обозначением "Дервиш" прибыл в Архангельск уже 31 августа того года. Путь через арктические моря в обход Норвегии в среднем длился от восьми до 12 суток. Конвоям оказывали активное противодействие силы германского флота и авиации. Наибольший урон был нанесен в результате атак немецких подводных лодок. В результате столкновений арктических конвоев с немецкими войсками за время войны союзники потеряли 85 транспортных и 16 военных судов, немцы - четыре военных корабля и около 30 подводных лодок.

25 апреля 1945 года в порт Мурманска в Кольском заливе вошел конвой "JW-66" в составе 26 американских и британских транспортов в сопровождении 19 союзных боевых кораблей, прибывший из военно-морской базы Клайд (близ г. Глазго, Шотландия, Великобритания). Это был последний за время войны союзный конвой, доставивший в СССР по договору ленд-лиза боеприпасы, технику, продовольствие и сырье.

За время войны в СССР прибыл 41 арктический конвой в составе примерно 1 400 транспортных кораблей. Последний же, 42-й, арктический конвой "JW-67" пришел в Мурманск уже в мирное для СССР время, 20 мая 1945 года. Обратно Советским Союзом было отправлено по арктическому маршруту 36 конвоев с ресурсами и сырьем для США: лесом, золотом, платиной, хромовой, никелевой, марганцевой и другими рудами.

Всего по программе ленд-лиз (существовавшая во время Второй мировой войны система поставок Соединенными Штатами Америки союзным странам взаймы или в аренду необходимых для ведения войны материалов) в СССР было поставлено почти 18 тыс. самолетов, около 18 тыс. единиц бронетехники, примерно 130 тыс. единиц автоматического оружия, более 430 тыс. автомобилей, а также большое количество локомотивов, сельскохозяйственной техники, нефтепродуктов, взрывчатых веществ, стали, пороха, обмундирования, продовольствия и других товаров. Арктическим маршрутом в СССР было доставлено около четверти всех грузов. Также союзники активно использовали иранский и дальневосточный маршруты. Через Персидский залив, территорию Ирана и Каспийское море было осуществлено еще около четверти поставок от общих объемов, по дальневосточному маршруту через Тихий океан - около 50%.

С 1993 года правопреемником в отношении финансовых обязательств бывшего СССР, в том числе выплаты обязательств по ленд-лизу, является РФ. Долги разделили на правительственные долги (Парижский клуб) и долги банкам (Лондонский клуб). Долг перед правительством США по договору о ленд-лизе был окончательно выплачен и закрыт в рамках расчета России с Парижским клубом 21 августа 2006 года.