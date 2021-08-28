ОАЭ с 30 августа начнут выдачу туристических виз при условии вакцинации

КАИР, 28 августа. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили в субботу о возобновлении с 30 августа выдачи туристических виз гражданам всех без исключения государств, привитым от коронавируса одобренными Всемирной организацией здравоохранения вакцинами. Об этом сообщило государственное информационное агентство VAN .

Как отмечается, это решение, о котором объявили Федеральное управление по вопросам идентификации и гражданства и Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, кризисам и стихийным бедствиям, распространяется на страны, въезд из которых ранее был запрещен, с обязательной сдачей ПЦР-теста в аэропорту. В отношении невакцинированных групп людей остаются в силе ранее введенные правила.

Сертификаты о вакцинации можно зарегистрировать через платформу Федерального управления по вопросам идентификации и гражданства и в приложении Al Hosn для "получения преимуществ для вакцинированных граждан". "Это соответствует стратегии государства по созданию баланса между общественным здравоохранением и различными жизненно важными секторами и поддержке национальных усилий по достижению устойчивого восстановления и возрождения экономического сектора", - говорится в решении управлений.

Ранее перед полетом в ОАЭ нужно было предоставить отрицательный ПЦР-тест в аэропорту, а по прилете - сдать еще один тест. Эти условия распространяются и на Россию. Граждане ОАЭ были освобождены от прохождения теста в аэропорту вылета.

В субботу ОАЭ сообщили о 998 новых случаях заражения коронавирусом, 1 559 новых случаях выздоровления и одном летальном исходе. Таким образом, в стране с начала пандемии было выявлено 715 394 случая заболевания, 700 тыс. человек выздоровели, 2 036 умерли.

В ОАЭ доступны вакцины китайской корпорации Sinopharm и американской компании Pfizer, разработанной совместно с ее германским партнером BioNTech, а также российский препарат "Спутник V", до сих пор не получивший одобрение ВОЗ. В начале августа Минздрав страны одобрил вакцинацию препаратом Sinopharm несовершеннолетних в возрасте от 3 до 17 лет. При этом было отмечено, что они будут получать вакцину только в экстренных случаях.