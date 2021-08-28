Власти Ингушетии пообещали в октябре решить проблему с отоплением в домах для детей-сирот

МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии пообещали решить проблему с отоплением в двух 18-этажных домах, построенных для детей-сирот и молодых семей, после запуска новой котельной в октябре. На это выделено 25 млн рублей из фонда нацразвития республики, сообщил в Instagram глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Многолетняя проблема отсутствия бесперебойного отопления в двух 18-этажных домах будет наконец-то решена. Теперь тепло и горячая вода к началу отопительного сезона поступят в каждую квартиру. Блочно-модульная котельная уже возведена и до наступления первых холодов будет запущена", - написал Калиматов.

По его словам, для решения проблемы им было дано поручение выделить средства из национального фонда развития республики. "Теперь будет вестись строгий контроль за качеством проводимых работ", - добавил глава республики.

В 2015 году в Ингушетии построили 18-этажный дом для детей-сирот по подпрограмме "Право ребенка на семью" госпрограммы "Развитие системы образования Республики Ингушетия с 2014 по 2018 годы". Новые квартиры получили 312 жителей региона. А в 2016 году рядом был возведен аналогичный 18-этажный дом по программе обеспечения жильем молодых семей.