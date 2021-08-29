В Якутию прибыли 75 волонтеров "Молодежки ОНФ" для помощи в устранении последствий пожаров

ЯКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Самолет с 75 волонтерами "Молодежки ОНФ" приземлился в воскресенье в аэропорту Якутска. Как рассказал журналистам сопровождающий их первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, они будут помогать в ликвидации последствий лесных пожаров в регионе.

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами

Лес, дым и огонь. Как в Якутии борются с лесными пожарами Горящие леса и поселки — в фотопроекте ТАСС

"Ребята со всей страны приехали сюда для того, чтобы помочь справиться с последствиями пожаров, которые захлестнули Якутию в этом году. Якутия пострадала более всего. Регион лесной, доступность очень маленькая тех районов, которые горели. Ну и, к сожалению, были районы, где пострадали люди", - сказал Валуев.

По его словам, в этом году предприняты беспрецедентные меры поддержки жителей Якутии на региональном и федеральном уровнях.

"Сегодня ребята буквально с самолета поедут высаживать лес в рамках федеральной акции "Сохраним лес". <…> У нас состав сформирован таким образом, что имеются представители госмуниципального управления, специалисты - юристы, политологи, медики имеются. Мы постарались собрать команду таким образом, чтобы оказать комплексную помощь. Ребята также будут оказывать физическую помощь, помогать в разборах завалов", - рассказала волонтер "Молодежки ОНФ" Мария Медеведкова.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.