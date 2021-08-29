Международный конкурс морской выучки "Кубок моря - 2021" завершился во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Международный конкурс "Кубок моря - 2021", который проходил в акватории Приморского края, завершился в воскресенье на военном причале во Владивостоке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

"Сегодня во Владивостоке на 33 причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота состоялась торжественная церемония закрытия международного конкурса "Кубок моря" в рамках завершившихся армейских международных игр "АрМИ-2021". Закрытие конкурса "Кубок моря" проходило вместе с церемонией закрытия международного конкурса "Морской десант", - говорится в сообщении.

В конкурсе победу одержал экипаж корвета "Совершенный" ТОФ. Второе место заняла команда ВМС Вьетнама, а на третьем месте - команда КНР. По результатам "Морского десанта" первое место завоевали морские пехотинцы России, второе - команда Китая, на третьем месте оказались морские пехотинцы Ирана.

В церемонии закрытия принял участие замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-бек Евкуров, представители командования Тихоокеанского флота и ВМФ России, представители иностранных делегаций и команды-участницы. Церемония завершилась спуском флагов "Кубка моря" и игр "АрМИ-2021".

VII Армейские международные игры - учебно-боевые состязания военнослужащих РФ и ряда иностранных государств. Они проходят с 22 августа по 4 сентября на военных полигонах 11 государств.