Более 7 млрд рублей нужно на расселение аварийного жилья в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 августа. /ТАСС/. Расселение аварийного жилья в Ростовской области потребует более 7 млрд рублей. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в министерстве строительства, архитектуры и территориального развития региона.

По данным министерства , с 2017 по 2020 годы аварийными в регионе признали более 192 тыс. кв. м жилья. Подлежат расселению более 157 тыс. кв. м. Аварийные многоквартирные дома есть в большей части городов и районов области. Основной объем такого жилья приходится на Ростов-на-Дону, где более 40 тыс. кв. м аварийного жилого фонда, а также Шахты с 45 тыс. кв. м. Кроме того, значительная доля аварийного жилья имеется в Гуково, Донецке и Белокалитвинском районе.

"По предварительным расчетам, с учетом стоимости одного кв. м жилья по Ростовской области, утвержденной Минстроем России (45 133 рубля), потребность в средствах на расселение данного фонда составит 7,1 млрд рублей", - сообщили в региональном Минстрое.

В ведомстве добавили, что более 85% жилья находится в собственности граждан, и в соответствии с действующим законодательством способ переселения определяется собственником. "Практика реализации мероприятий показывает, что в основном гражданами принимается решение о получении возмещения стоимости за принадлежащее им жилье", - отметили в министерстве.

Президент Владимир Путин ранее выступил с предложением запустить новую программу, по которой расселят жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. м, а также предложил направить на эти цели 45 млрд рублей.

Сегодня в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она рассчитана до конца 2024 года. К этому сроку 530,9 тыс. человек должны переселить из 9,54 млн кв. м непригодного для проживания жилого фонда.