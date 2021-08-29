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Пандемия COVID-19

В Японии считают необходимым рассмотреть вариант комбинированной вакцинации от COVID-19

Местные власти также заявили, что надо проверить, можно ли сократить период между двумя дозами

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Власти Японии должны рассмотреть возможность проведения вакцинации от коронавируса комбинацией разных препаратов для ускорения этого процесса. Об этом заявил в воскресенье министр, ответственный за проведение вакцинации, Таро Коно.

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"Я хотел бы попросить Минздрав Японии вынести вердикт относительно того, можно ли делать так называемую перекрестную вакцинацию, когда к примеру первая прививка делается препаратом AstraZeneca, а вторая - Moderna или Pfizer. Кроме того, также необходимо проверить, можно ли сократить период между двумя дозами", - сказал он в эфире телеканала Fuji.​​​​

По данным кабмина, на данный момент в Японии первую дозу вакцины получили 69,2 млн человек (54,5% населения), а две дозы - 55,2 (43,5%). При этом среди пожилого населения старше 65 лет полностью вакцинированных уже почти 87%.

Вакцинация в Японии началась в середине февраля. Первыми прививать стали медицинских работников. 12 апреля началась вакцинация 36 млн жителей страны старше 65 лет, а в прошлом месяце в Японии стала проводиться иммунизация людей всех возрастных групп.

В прошлом году власти Японии подписали соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской фирмой Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставки вакцин от коронавируса. Все три препарата одобрены для применения японским Минздравом.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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