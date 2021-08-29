В Калининграде открылся патриотический парк, посвященный Великой Отечественной войне

ТАСС, 29 августа. Военно-патриотический парк, посвященный Великой Отечественной войне, открылся в Калининграде на базе отдельного ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота. В качестве экспонатов здесь представили технику времен войны, в том числе танки Т-34, а также отреставрированные образцы автомобилей ЗИЛ, ГАЗ-56, ГАЗ-57, использовавшихся фронтовыми шоферами, сообщила в воскресенье пресс-служба Балтфлота.

"В Калининграде на базе отдельного ремонтно-восстановительного батальона Балтийского флота создан военно-патриотический парк. Объединенные единой концепцией секторы парка включают военно-исторические экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне и боевому пути воинской части, площадку для показа техники, аллею автомашин, выставку образцов вооружения и внештатный клуб батальона", - отмечается в сообщении.

Экспозицию создали военнослужащие за три месяца. "Выставленная техника была снята с вооружения, находилась на складах и базах хранения долгие годы. Мы изыскали возможность сосредоточить ее в военно-патриотическом парке. Молодежи наверняка будет интересно увидеть, например, БМП-1, танки Т-34 и ПТ-76. В перспективе парк будет открыт для организованных групп учащихся и студентов", - цитирует пресс-служба слова заместителя командующего Балтфлотом по военно-политической работе, капитана 1-го ранга Сергея Полякова.

Экспонаты времен войны

Как отметили представители батальона, идея создать военно-патриотический парк в части родилась год назад. В предыдущие годы уже установили различные образцы военной техники, в том числе легендарный танк Т-34.

"Также одним из первых экспонатов стал гусеничный эвакуационный тягач - самое массовое инженерное средство разграждения своего времени, используемое в Советской армии. Сегодня в батальоне несколько десятков экспонатов военной техники, прошедших серьезную реставрацию руками мастеров-ремонтников. Есть в ремонтно-восстановительном батальоне и "Аллея автомобилистов". В память о ратном труде фронтовых шоферов в воинской части нашли свое пристанище ЗИЛ, ГАЗ-56, ГАЗ-57, которые когда-то использовались в Вооруженных силах СССР", - говорится в сообщении.

В планах организаторов выставки под открытым небом - расширение экспозиции, увеличение площадки для новых экспонатов. В 2022 году на Балтийском флоте планируется создать еще два подобных парка - в истребительном авиационном полку в Калининграде и в дорожно-комендантском батальоне в городе Черняховске.

По данным пресс-службы, в торжественной церемонии открытия парка принял участие исполняющий обязанности заместителя начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-лейтенант Алексей Цыганков, представители командования Балтийского флота, а также ветераны воинской части и юнармейцы.