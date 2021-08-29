Почти 100 школьников Пермского края зачислили в новые медицинские классы

ПЕРМЬ, 29 августа. /ТАСС/. Набор учащихся в медицинские классы, которые впервые открыли в пяти школах Пермского края, завершился. Сеть таких классов будет расширяться ежегодно, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства образования края.

"С сентября этого года учащиеся 10-11-х классов Пермского края смогут изучать профильные предметы медицинской направленности под кураторством преподавателей ведущих вузов Перми, в том числе медицинского университета, и практикующих врачей. В настоящий момент в профильные медицинские классы зачислено 95 обучающихся. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина планируется расширение сети медицинских классов - приобретение оборудования для открытия медицинских классов в пяти школах ежегодно", - рассказал собеседник агентства.

Классы начнут работу 1 сентября в пяти образовательных учреждениях региона: в пермских школах № 6 и "Приоритет", гимназии № 3 Кудымкара, гимназии № 1 Соликамска и школы № 8 Березников. В этих школах скорректировали основную образовательную программу, в основном по учебным предметам "Химия" и "Биология". При этом педагогов в течение учебного года направят на повышение квалификации.

За счет краевого бюджета классы оборудуют специализированным диагностическим оборудованием для отработки практических медицинских навыков. В процессе обучения в медклассах школьники будут знакомиться с медицинскими вузами, колледжами и профессиями. Общая сумма финансирования проекта составляет порядка 70 млн рублей.

Создание профильных медицинских классов в школах Прикамья - составная часть программы "Пермский врач", направленной на повышение престижа профессии врача, привлечение в лечебные учреждения мотивированных специалистов. По словам кураторов проекта, медклассы помогут школьникам понять, интересна ли им медицина, а также выбрать специализацию.