Число выявленных в России за неделю случаев ковида снизилось в шестой раз подряд

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние семь дней на 135 740, что на 7,2% меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Количество выявляемых случаев в стране снижается шесть недель подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

При этом число летальных исходов, которое на прошлой неделе снизилось, вновь выросло: если с 16 по 22 августа штаб сообщал о 5 545 умерших, то с 23 по 29 августа - о 5 593. Также увеличилась и летальность новой инфекции - с 2,61% до 2,64%.

Несмотря на спад заболеваемости, количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, по итогам недели увеличилось. Сейчас в стране болеют 552 940 человек против 551 577 в прошлое воскресенье.

Выздоровели за последнюю неделю 128 784 заразившихся против 135 150 за предыдущие семь дней. Доля вылечившихся после заражения коронавирусом возросла до 89,3%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.