Путин поздравил легкоатлета Гнездилова с победой на Паралимпиаде в толкании ядра

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского легкоатлета Дениса Гнездилова с победой на Паралимпийских играх в Токио в толкании ядра. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"В напряженной борьбе вы проявили по-настоящему лидерские качества и победный настрой, по праву завоевали заветную золотую медаль. Убедительно подтвердили высокий класс мастерства и подготовки российских паралимпийцев", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал спортсмену удачи и новых успехов.

Денис Гнездилов является заслуженным мастером спорта России, в 2019 году он победил на чемпионате мира. На Паралимпийских играх в Токио легкоатлет установил мировой рекорд в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см.