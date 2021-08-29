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Бастрыкин поручил провести проверку рассекреченных казней мирных жителей в годы войны

СМИ ранее сообщили, что управление ФСБ по Орловской области рассекретило документы с именами карателей
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить рассекреченные факты казней мирных жителей Орловской области нацистами в годы в годы Великой Отечественной войны. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Ранее СМИ сообщили, что управление ФСБ России по Орловской области рассекретило документы с именами карателей, которые в годы Великой Отечественной войны руководили массовыми казнями мирных жителей, в том числе грудных детей.

"Председатель СК России поручил и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета по Орловской области Ермакову П. В. организовать доследственную проверку по данному факту и представить доклад", - говорится в сообщении.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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