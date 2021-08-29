Общество "Знание" организует дни открытых дверей для школьников и студентов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Общество "Знание" организует для школьников и студентов дни открытых дверей в российских вузах, компаниях и учреждениях культуры в рамках II марафона "Новое знание". Об этом сообщила журналистам в воскресенье пресс-служба общества.

"Организатором дней открытых дверей выступает российское общество "Знание", - говорится в сообщении. Молодые люди получат возможность посетить крупные производства, познакомиться с бизнес-процессами компаний, окунуться в креативную атмосферу театров и киностудий, увидеть центры подготовки именитых спортсменов, пообщаться с ведущими экспертами в разных отраслях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дни открытых дверей пройдут по всей стране.

"Сегодня видим четкий запрос общества и в первую очередь нашей молодежи на знания нового типа: интеллектуальные, достоверные, конкретные. Такие знания лучше всего получать, не просто общаясь с профессионалами, но и погружаясь в их среду", - отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Он подчеркнул, что во время дней открытых дверей школьник или студент видит, кто работает в компаниях, какие технологии там применяются. "Он может кожей почувствовать творческую атмосферу легендарного театра или дух спортивной конкуренции в тренажерном зале, где готовятся гимнасты - чемпионы Олимпийских игр. В этом смысле ему гораздо легче представить самого себя в будущем сотрудником такого предприятия, актером театра или спортсменом", - добавил он.

Общество "Знание" планирует проводить дни открытых дверей на регулярной основе, чтобы создать дополнительные возможности для профориентации старшеклассников и студентов, а также продемонстрировать возможности российских компаний для молодых специалистов в удобных и современных форматах, говорится в сообщении.

"Дни открытых дверей в XXI веке - это не стандартные ярмарки вакансий, которые когда-то проводились в прошлом. Это современные челленджи возможностей. Они задают высокую планку тех знаний и навыков, которыми необходимо обладать молодому человеку, чтобы получить престижную работу и самореализоваться в лучших компаниях страны. Мы открываем молодежи двери к успеху, чтобы каждый смог выбрать свою", - резюмировал Древаль.

Общество "Знание"

II федеральный просветительский марафон "Новое знание" пройдет с 1 по 3 сентября. Ожидается, что в его рамках выступят более 150 лекторов, среди которых выдающиеся российские и зарубежные ученые, государственные и общественные деятели, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Первый марафон прошел в мае, его трансляции в интернете набрали свыше 70 млн просмотров.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.

12 мая в Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. Решением съезда председателем наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.