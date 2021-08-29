Синоптик предупредил о дождливом, но теплом Дне знаний в ЦФО

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дождливая погода ожидается в Центральном федеральном округе 1 сентября, местами пройдут ливни. Однако температурный фон во время торжественных линеек будет теплым - плюс 15-20 градусов, в ранние часы - плюс 11-16 градусов, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в воскресенье.

"День знаний прогнозируется "мокрым", погода начнет портиться: через регион проляжет маршрут активного циклона, сопровождаемого дождевыми облаками с вероятностью заключительных в сезоне мозаичных гроз. Но пока будет еще довольно тепло для начала осени: ночью 11-16 градусов, на торжественную линейку 15-20 градусов, а в разгар дня до 18-23 градусов тепла", - сообщил он.

По словам Тишковца, погода в День знаний в ЦФО будет также душной, а местами может выпасть до трети месячной нормы осадков.

"Однако, ожидается душная погода, относительная влажность воздуха превысит 85%, прошумят ливни. Местами может пролиться до 18-23 мм осадков или около 1/3 месячной нормы. Так что 1 сентября не забудьте взять зонты", - отметил метеоролог.