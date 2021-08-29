МИД РФ готов расширять работу на российских видеохостингах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. МИД России готов расширять работу на отечественных видеохостингах, но требуется их дальнейшее технологическое развитие. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на дискуссии в рамках Российской креативной недели.

"Да, мы действительно туда [на российские платформы видеохостинга] пришли. Я могу сказать, что мне кажется, мы были первым ведомством, которое там открыло свои аккаунты. Мы начали там прямые трансляции наших мероприятий - пресс-конференций министра иностранных дел Сергея Лаврова, прямых эфиров наших брифингов. Они не то, чтобы смотрибельны, они очень востребованы, и мы туда пришли", - сказала она.

Дипломат добавила, что зарубежные представительства РФ также готовы и хотят работать на отечественных платформах, но необходимо их дальнейшее технологическое развитие. "Технологически мы, конечно, хотим большего. И я надеюсь, что мы это большее получим, потому что это все нужно развивать, - продолжила Захарова. - Но мы действительно пришли туда и наши [зарубежные представительства] хотят и могут там работать".

При этом официальный представитель МИД отметила, что сфера российских видеохостингов только появляется и ее главная задача на данном этапе состоит в созидании, а не в конкуренции на международном рынке. "Я думаю, что в какой-то момент для большого количества людей в нашей стране и не только в нашей стране стало принципиальным вопросом: есть ли у нас наша платформа, которая может предложить правила, которые работали бы, были бы понятны и не изменились бы в соответствии с изменяющейся политической конъюнктурой? И в общем все пришли к ответу, что такой платформы нет. Она, конечно, есть, но она не работает, она не живет, она еще не ожила. Поэтому сегодня это не вопрос конкуренции, это вопрос созидания", - резюмировала Захарова.

Разделение интернет-пространства

По словам Захаровой, российские сервисы должны успеть занять долю мирового рынка, пока интернет-пространство не стало разделенным окончательно.

"Пока еще глобальное интернет-пространство не разделено окончательно, пока еще в интернете не существует четких национальных границ, конечно, нужно закладывать туда эту глобальную возможность", - сказала она, отвечая на вопрос, нужен ли России видеохостинг, которым будут пользоваться во всем мире.

"Почему же отказывать себе в той многомиллионной аудитории, которая является русскоязычной и которая хочет работать, жить и созидать в русскоязычной среде", - продолжила дипломат.

По словам Захаровой, негативная тенденция разделения интернет-пространства набирает обороты, однако, несмотря на это, российским сервисам необходимо предусматривать возможность выхода на мировой рынок, "пока еще интернет не имеет виз".