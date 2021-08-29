Премьер Сингапура считает, что коронавирус станет эндемией, как грипп и ветрянка

СИНГАПУР, 29 августа. /ТАСС/. Власти Сингапура считают невозможным добиться полного отсутствия случаев заражения коронавирусом, а вместо этого будут готовиться к тому, что COVID-19 станет эндемией, подобно гриппу или ветряной оспе. Такую позицию озвучил премьер-министр Ли Сянь Лун, выступая в воскресенье с ежегодным обращением к нации.

"Даже если мы будем объявлять локдауны, то не сможем свести число инфицированных к нулю. Поэтому мы должны готовиться к тому, что COVID-19 станет эндемией и будет сравним с гриппом или ветрянкой", - сказал он. "К счастью, - подчеркнул глава правительства, - с необходимым уровнем вакцинации и дополнительными мерами предосторожности мы сможем жить с вирусом и быть к нему устойчивыми". Хотя, по его словам, "иногда, возможно, придется прибегать к ужесточению некоторых мер".

Ли Сянь Лун указал, что Сингапур не станет следовать примеру ряда государств и незамедлительно открываться. "Мы будем двигаться осторожно и постепенно, шаг за шагом [снимая ограничения]", - добавил он. Премьер также отметил, что "уровень вакцинации жителей страны в воскресенье достиг 80%".