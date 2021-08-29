В Словакии с участием делегации Совфеда отмечают 77-летие антигитлеровского восстания

БАНСКА-БИСТРИЦА /Словакия/, 29 августа. /ТАСС/. Жители Словакии отмечают в воскресенье 77-ю годовщину антигитлеровского Словацкого национального восстания, основною помощь которому оказал СССР.

В торжественных мероприятиях принимает участие делегация Совета Федерации Федерального собрания РФ во главе с председателем Группы дружбы со Словакией в верхней палате российского парламента, председателем комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко. В ее состав также входят председатель комитета СФ по международным делам Борис Карасин и заместитель председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталья Косихина.

Основные торжества с участием президента, премьер-министра и спикера Национального совета (парламента) Словакии состоялись в городе Банска-Бистрица (Центральная Словакия), где располагалась штаб-квартира повстанцев, передает с места события корреспондент ТАСС. Центром торжеств в Банска-Бистрице стал Музей Словацкого национального восстания. В связи с действующими в республике из-за пандемии коронавируса социальными ограничениями участие в торжествах смогли принять не более 700 человек. Они были в медицинских масках. Особые почести достались ветеранам-участникам восстания, несколько из которых смогли прибыть в Банска-Бистрицу.

Над музеем-мемориалом, отдавая дань памяти повстанцам, на низкой высоте пролетели вертолеты ВВС Словакии. Затем к памятнику героям Словацкого национального восстания президентом, премьером и спикером парламента Словакии, а также руководителями ветеранских и общественных организаций страны были возложены 10 венков. Одним из них стал венок от России. Делегация Совфеда возложила его сразу после высших руководителей республики. "Этим подчеркивается значимость для нас дорогих гостей из России - потомков советских людей, боровшихся с нацистами в рядах повстанцев", - сказала ТАСС представитель организаторов торжеств Михаэла Бучекова.

После завершения церемонии возложения венков на лужайке у музея-мемориала перед участниками торжеств выступили руководители Словакии и глава делегации СФ Тимченко. Его выступление сопровождали особо длительные аплодисменты. Российский сенатор поблагодарил словаков за бережное отношение к памятникам и местам захоронений красноармейцев в республике. Он напомнил, что руководство СССР, узнав о начале восстания, немедленно разработало и приступило к реализации наступательной Карпатской-Дукельской операции Красной армии с целью скорейшего освобождения страны от нацистов, а в составе словацких партизанских отрядов насчитывалось почти 3 тысячи советских граждан. "Нам [делегации СФ] в Словакии оказывают очень теплый прием. Везде мы встречаем друзей и слышим слова благодарности за оказанную СССР помощь Словацкому национальному восстанию и последовавшее освобождение Красной армией Словакии от нацизма. Здесь хорошо помнят, что за свободу словацкого народа отдали жизни 63 518 красноармейцев", - сказал в беседе с корр. ТАСС Тимченко.

Он рассказал о напряженной рабочей программе делегации. За несколько дней пребывания в республике, кроме участия в торжествах и церемониях почтения памяти павших на словацкой земле красноармейцев, у нее состоялись встречи со спикером Национального совета Борисом Колларом и членами парламентской Группы дружбы с Россией, а Карасин был принят министром иностранных дел Словакии Иваном Корчоком. "В ходе этих встреч особо подчеркивалось, что мы, россияне и словаки, едины в вопросе о недопустимости попыток переписать историю Второй мировой войны и принизить роль нашей страны в разгроме гитлеровцев. Память об ужасной военной трагедии нужно тщательно беречь. Знания о тех трагических событиях необходимо передавать молодым поколениям. Это говорили наши словацкие друзья", - отметил Тимченко. Он также подчеркнул, что Группа дружбы со Словакией в СФ насчитывает 42 сенатора, а в Национальном совете Словакии, который состоит 150 депутатов, в ее состав входят 38 парламентариев.

История восстания

Словацкое национальное восстание началось 29 августа 1944 года и в течение последовавших трех недель охватило треть территории страны. Оно продолжалось 61 день. Согласно братиславским историкам, в боевых действиях с нацистами непосредственное участие принимали от 60 до 72 тыс. словаков. Периодическую помощь им оказывали более полумиллиона граждан страны.

Адольф Гитлер направил на подавление восстания снятые с фронтов отборные части вермахта и СС. Утопить его в крови словацкого народа не дал Советский Союз. Благодаря всесторонней интенсивной помощи и, главное, быстрому продвижению на выручку восставшим Красной армии страна была освобождена от фашистов.

"До наших дней дожили 120 непосредственных участников восстания, из которых только 30 не прикованы к постели. Их средний возраст составляет около 100 лет. Государство и ветеранские организации Словакии проявляют о них особую заботу, максимально помогая во всем, в чем они нуждаются", - сказал корр. ТАСС исполнительный секретарь словацкого Союза борцов-антифашистов Вилиам Лонгауер.

Лидер одной из наиболее крупных общественных организаций республики, насчитывающей 18,5 тыс. членов, сообщил, что в будущем году, если пандемия коронавируса закончится, в Банска-Бистрицу планируется пригласить ветеранов Великой Отечественной войны из России.

"Говоря об истории восстания, нужно помнить, что в словацких партизанских отрядах было много советских граждан. Это прежде всего военнопленные, совершившие побеги из нацистских лагерей, и красноармейцы-инструкторы. Кроме того, в их составе были представители еще более 30 народов, страны которых боролись с Третьим рейхом", - отметил Лонгауер.

История восстания и завет повстанцев молодым поколениям стали темами конференции общественности, состоявшейся позже в воскресенье в музее-мемориале. Она была организована его дирекцией и словацким Союзом борцов-антифашистов совместно с Российским центром науки и культуры в Братиславе.