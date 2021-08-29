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Власти Башкирии ожидают дефицита квалифицированных рабочих кадров через 5-10 лет

По словам главы республики Радия Хабирова, нехватка специалистов возникнет из-за бурного развития экономики региона и промышленного роста

УФА, 29 августа. /ТАСС/. Башкирия столкнется с дефицитом квалифицированных рабочих через 5-10 лет вследствие бурного развития экономики и промышленного роста, сообщил журналистам глава республики Радий Хабиров в воскресенье.

"У нас экономика развивается довольно быстро, прежде всего промышленность, поэтому мы прогнозируем, что в ближайшее 5-10 лет столкнемся с нехваткой рабочей силы, именно высокопрофессиональной. И сейчас промышленность другая, появляются новые станки, высокие требования к деталям, об этом нам нужно серьезно задуматься. Эта потребность дает второе дыхание системе профессионального образования", - сообщил Хабиров.

В регионе удалось сохранить почти 100 колледжей и техникумов, перед которыми открываются новые возможности для развития при поддержке федеральных властей, отметил глава республики.

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РоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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