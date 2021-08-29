Издательство Верховной рады опубликовало антисемитскую книгу

КИЕВ, 29 августа. /ТАСС/. Парламентское издание на Украине опубликовало книгу, которая посвящена еврейским погромам. Об этом сказано в сообщении главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского в воскресенье в Facebook.

"Издательство Верховной рады выпустило книгу "Тарас Бульба-Боровец: мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу". Хвалебное издание посвящено нацистскому военному преступнику, коменданту вспомогательной полиции, атаману-погромщику Бульбе-Боровцу. Книгу закупило министерство культуры для распространения в украинских библиотеках", - написал он.

Долинский отмечает, что герой книги Бульба-Боровец "начал с организации еврейского погрома в городе Сарны", после чего он "возглавил украинскую милицию Сарненского района, которая вместе с немцами начала систематическое уничтожение евреев в местечках и селах района".

Тарас Боровец (псевдонимы Тарас Бульба, Чуб, Гонта и другие, 1908-1981) - украинский националист, глава "Полесской сечи" (запрещена в РФ) - вооруженной организации украинских националистов, которая существовала на территории Волыни и Полесья на Украине с 1941 по 1944 годы.