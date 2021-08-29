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В Марий Эл 30 августа ожидаются заморозки

Температура воздуха в регионе может опуститься до минус 1 градуса

ТАСС, 29 августа. Заморозки до минус 1 градуса ожидаются в понедельник, 30 августа, в Марий Эл, сообщает пресс-служба ГУ МЧС республики в воскресенье.

"30 августа 2021 года местами по Республике Марий Эл ожидаются заморозки на поверхности почвы (от ноля до минус 1 градуса)", - говорится в сообщении.

Ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков 23 августа сообщал ТАСС, что постепенное похолодание ожидается в регионах Приволжского федерального округа с начала недели, однако к выходным жаркая погода вернется в регион.

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