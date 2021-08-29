Долгожители Петербурга с 2022 года начнут получать выплаты на юбилей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Петербуржцы, которым исполнилось 90 лет и более, с 2022 года будут получать социальные выплаты от 15 до 25 тыс. рублей. Об этом сообщается на странице "ВКонтакте" губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

"Теперь наши долгожители будут получать от города выплаты к юбилеям. Подписал изменения в Социальный кодекс Петербурга, они вступят в силу с 1 января 2022 года. Петербуржцы, отметившие 90-летие, получат 15 тыс. рублей, 95-летие - 20 тыс., 100-летие и далее ежегодно - 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом количество петербуржцев, достигших 90 лет, увеличилось на 9%, а тех, кому исполнилось 100 и более лет, - на 20%. Возраст старейших жителей Петербурга сегодня составляет 107 лет.