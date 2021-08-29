Власти региона попросят президента РФ присвоить Астрахани статус "Город трудовой доблести"

АСТРАХАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Обращение о присвоении Астрахани статуса "Город трудовой доблести" направят президенту РФ Владимиру Путину, сообщил в воскресенье губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

"Принято решение обратиться к президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении Астрахани соответствующего звания", - написал Бабушкин на своей странице в Instagram.

Он отметил, что ранее предложение поддержали депутаты областной думы. В свою очередь ученые подкрепили предложение заключением. Проанализировав исторические факты, они отметили, что трудовые подвиги астраханцев заверены материалами Государственного архива Астраханской области, центральной и городской печати.

"Российская академия наук усматривает наличие оснований для присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" Астрахани как городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Трудом астраханцев обеспечивалось бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города. При этом сами жители города проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность", - пояснил губернатор.

Почетное звание "Город трудовой доблести" было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.