Первый миллион деревьев высадили участники всероссийской акции "Сохраним лес"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Участники всероссийской акции "Сохраним лес" за неделю высадили первый миллион деревьев в 20 регионах страны. Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр акции.

"Первый миллион деревьев появился на карте сохранимлес.рф - самой масштабной лесовосстановительной акции страны за неделю с момента ее старта. На сегодня, 29 августа, мероприятия проходят в более 20 регионах. Речь идет о свыше 12,4 тыс. участников. Особое внимание к акции у жителей регионов, наиболее пострадавших от лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Так, накануне очередная высадка состоялась в Карелии, а в воскресенье - в Якутии, откуда акция и стартовала неделю назад. На этот раз ее поддержали жители села Бясь-Кюель. Чтобы помочь в восстановлении села и принять личное участие в посадке деревьев, в Якутию прибыл первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, а вместе с ним добровольцы "Единой России" и "Молодежки ОНФ" во главе с Игорем Кастюкевичем.

"Сегодня поддержали добрую всероссийскую акцию "Сохраним лес", высадили более 50 саженцев сосны. На мероприятии было очень много детей. И наша задача показать, что будущее - за ними. Вместе с родителями они будут приходить на это место, чтобы ухаживать за деревьями. Есть надежда, что, будучи взрослыми, они пойдут таким же путем. И будут показывать пример уже своим детям и внукам", - отметил Валуев, слова которого приводятся в сообщении.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит уже третий год, в этом году она продлится с 21 августа по 30 ноября. За два года проведения было высажено более 82 млн деревьев, акция стала считаться одной из крупнейших экологических инициатив в России. В этом году цель участников - высадить рекордные 70 млн деревьев. Акция организована Минприроды России, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология". Чтобы принять в ней участие достаточно найти событие на сайте сохранимлес.рф и зарегистрироваться.