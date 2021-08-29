В СКФУ планируют обучать навыкам предпринимательства не менее 75% выпускников к 2030 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) намерен к 2030 году обучать не менее 75% студентов навыкам предпринимательства. Об этом ТАСС сообщил проректор по стратегическому развитию вуза Никита Авралев в рамках Российской креативной недели.

"Мы планируем, что у нас не менее 75% выпускников будут на выходе иметь компетенции по предпринимательству. У нас будет три трека: технологическое предпринимательство, социальное предпринимательство и творческое предпринимательство. Это показатель до 2030 года. Это отдельный стратегический проект в рамках [программы] "Приоритет-2030", - сказал Авралев.

Он пояснил, что для СКФУ как крупнейшего вуза Северного Кавказа важно обучить студентов различным навыкам предпринимательства. "Северный Кавказ - это в основном доля малого и среднего предпринимательства, в том числе и теневого. Мы понимаем, что сильно экономику мы не поменяем, но [можем] научить ребят, дать им компетенции различного предпринимательства и объяснить, что лучше работать в реальном секторе экономики, платить налоги", - сказал проректор по стратегическому развитию вуза.

Кроме того, по его словам, недавно университет получил лицензию на обучение по программе "Лечебное дело". Вуз планирует сделать акцент на подготовку медработников, которые будут заниматься реабилитацией, чтобы обеспечить санаторные курорты Кавказа квалифицированными кадрами, добавил Авралев.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В университете учатся студенты практически из всех регионов России и более 50 стран. Вуз ведет подготовку по 160 направлениям.

Российская креативная неделя

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.