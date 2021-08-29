Times: британские вузы организовали чартерные авиарейсы для студентов из Китая

ЛОНДОН, 29 августа. /ТАСС/. Британские университеты организовали чартерные авиарейсы, чтобы доставить студентов из Китая к началу нового учебного года в сентябре. Об этом сообщила в воскресенье газета The Sunday Times.

По ее информации, речь идет о полусотне учебных заведений, в том числе многих из тех, кто входит в так называемую группу взаимодействия "Рассел" из 24 престижных вузов Соединенного Королевства. Среди них Имперский колледж Лондона, Бристольский университет, Эксетерский университет и другие. Причиной, по которой вузы пошли на такой шаг - до сих пор сохраняющиеся из-за пандемии коронавируса ограничения на международные перелеты. Это ставит под угрозу прибытие всех студентов из-за рубежа и, как результат, риск снижения прибыли вузов королевства за счет обучения иностранцев, которые в среднем платят за знания в четыре раза больше, чем британские студенты.

Как пишет The Times, университеты уже сформировали чартерные рейсы, на которых в Великобританию прибудут 1,2 тыс. студентов из Китая. Вузы также организуют трансфер, размещение студентов и питание на 10 дней самоизоляции. На ней должны пребывать все прибывающие в страну люди из стран "желтого" списка, к которым относится и КНР.

По информации The Sunday Times, всего ежегодно в Великобритании обучается 220 тыс. студентов из Китая. Каждый десятый студент из вузов группы "Рассел", куда входят престижные Оксфордский и Кембриджский университеты, родом из КНР. Они, как отмечается в статье, обеспечивают около пятой части доходов вузов от учебной деятельности или £1,3 млрд в год ($1,8 млрд).

В некоторых учебных заведениях этот показатель еще выше. Так, в Ливерпульском университете каждый пятый студент в 2019 году был из Китая, а треть всех доходов Университета Глазго формируется за счет студентов из этой страны.