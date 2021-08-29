Пони-эстафета впервые прошла на Красной площади в рамках фестиваля "Спасская башня"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Юные всадники в воскресенье приняли участие в первой пони-эстафете на Красной площади. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля "Спасская башня".

"Сегодня, 29 августа, на конном манеже Красной площади была представлена новая спортивная дисциплина - детская командная пони-эстафета. Юные всадники боролись за призы фестиваля "Спасская башня", - отметили в дирекции.

Организаторами мероприятия выступили дирекция фестиваля, департамент спорта города Москвы и Кремлевская школа верховой езды.

До этого пони-эстафета проводилась в России один раз - в конно-спортивном клубе "Измайлово". Как уточнила главный стюард соревнований Маргарита Фетисова, в этом году количество участников увеличилось вдвое. "Было всего две команды, сегодня уже четыре. Будем развивать, привлекать пони-клубы из других регионов", - отметила она.

Команды в этом году представляли Кремлевскую школу верховой езды, КСК "Измайлово" (Москва), конные клубы "Альтис" (Подмосковье) и "Серебряное копытце" (Челябинская область). В каждой из них было по четыре участника. Они соревновались в пяти этапах: "Кубики", "Обруч", "Флаги", "Веревка", "Мешок". "Участники эстафеты перевозили на пони кубики и флаги с одного конца маршрута на другой, спешивались и проходили сквозь обруч, парами проходили маршрут, держась за веревку, передвигались прыжками, разместившись вчетвером в большом мешке, но уже без пони", - отметили в дирекции.

В результате победу одержала команда "Серебряное копытце". Их наградили кубком "Спасской башни" и медалями, а также призами от Кремлевской школы верховой езды и спонсоров.