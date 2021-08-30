Военные экологи начали очистку острова Врангеля от мусора

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Военные экологического подразделения войск и сил на северо-востоке РФ начали работы по очистке острова Врангеля от мусора, сообщила в понедельник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Экологическое подразделение войск и сил на северо-востоке России приступило к очистке острова Врангеля от бытового мусора и отслужившего имущества. Накануне военнослужащие экологического взвода прибыли на морском буксире "Андрей Степанов" из Петропавловска-Камчатского на остров Врангеля в Арктической зоне. Согласно указанию руководства Министерства обороны РФ в 2021 году на острове Врангеля продолжается очистка территории и вывоз мусора с помощью военных судов для его дальнейшей утилизации", - сообщила пресс-служба флота.

До конца периода навигации здесь будут работать более 50 военнослужащих, будет задействовано 10 единиц специальной техники, в том числе бульдозер, современные краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы на базе автомобиля "Камаз" с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры, топливозаправщик и пакетировочные прессы. Также в ходе экспедиции будет доставлен груз для обеспечения жизнедеятельности подразделений Тихоокеанского флота, дислоцированных в отдаленных местах несения службы.

В 2020 году экологи Восточного военного округа во время работ на острове Врангеля собрали и подготовили к вывозу около 150 тонн металлолома. Работы велись в районе бухты Сомнительная (аэродром Звездный). На острове работали более 45 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц техники и специального технологического оборудования.

На острове Врангеля нет постоянного населения, а временное составляют метеорологи, сотрудники заповедника и военнослужащие. Экологическое подразделение ВВО очищает остров Врангеля, входящий в состав одноименного заповедника, от мусора и металлических бочек, которые скопились во время работы объектов Минобороны, полярных станций, научно-исследовательских стационаров и баз.