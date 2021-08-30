Обрушившийся на Луизиану ураган "Ида" ослаб до третьей категории

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Ураган "Ида", обрушившийся в воскресенье на американский штат Луизиана, ослаб до третьей категории. Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

По состоянию на 19:00 по местному времени (03:00 мск 30 августа) скорость ветра в пределах урагана упала ниже 58 м/ с и достигает 53,5 м/с. Таким образом ураган ослаб, ему присвоена третья категория из пяти возможных.

Несмотря на это, согласно сообщению Национального центра по наблюдению за ураганами, в штате сохраняются "катастрофические условия". На юго-западе Луизианы, в том числе в крупнейшем городе штата Новом Орлеане, объявлена угроза наводнений.

Телеканалы демонстрируют кадры, на которых видны сильные подтопления, разрушенные постройки, перевернутые автомобили. Сильный ветер вырывает с корнем деревья, срывает крыши с домов, обрывает линии электропередачи. По состоянию на вечер воскресенья без света в Луизиане остаются свыше 700 тыс. потребителей.

Ураган движется в северо-западном направлении со скоростью около 16 км/ч. В штатах Алабама, Миссисипи и Флорида объявлена угроза возникновения торнадо.

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город Новый Орлеан уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% площади города. Ураган "Катрина" стал одним из самых разрушительных на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.